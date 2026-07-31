Klass Sennori, sotto canestro c'è la conferma di CabrasIl club biancoverde ha ufficializzato la conferma del pivot Matteo Cabras, che farà parte del roster anche nel prossimo campionato
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La Klass Sennori prosegue nel segno della continuità in vista della stagione 2026/27 di Serie B Interregionale. Il club biancoverde ha ufficializzato la conferma del pivot Matteo Cabras, che farà parte del roster anche nel prossimo campionato.
Classe 2002, Cabras è reduce dalla sua prima esperienza in Serie B Interregionale, categoria nella quale ha contribuito alla salvezza della formazione romangina con una media di 5 punti e 2,7 rimbalzi a partita in regular season.
Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Sassari, il lungo si è ritagliato spazio nelle rotazioni grazie alla propria presenza sotto canestro e alla disponibilità al servizio della squadra, risultando prezioso soprattutto nel lavoro a rimbalzo e nella fase difensiva.