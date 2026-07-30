Sant’Orsola, confermato anche Peruzzi: il talento classe 2007 resta in neroarancioProsegue nel segno della continuità la costruzione della squadra in vista del prossimo campionato
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Prosegue nel segno della continuità la costruzione del Sant'Orsola in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club sassarese ha ufficializzato la conferma di Daniel Peruzzi, esterno classe 2007 che continuerà a vestire la maglia neroarancio anche nella stagione 2026/27.
Cresciuto nel vivaio del Basket '90, Peruzzi è approdato giovanissimo al Sant'Orsola, dove ha conquistato progressivamente spazio nelle rotazioni della prima squadra. Nell'ultimo campionato si è messo in evidenza soprattutto per le proprie qualità offensive, chiudendo ben 14 gare in doppia cifra e raggiungendo il massimo stagionale di 28 punti nella sfida contro Calasetta.
Parallelamente si è distinto anche nel campionato Under 19, viaggiando a oltre 20 punti di media e confermandosi un prospetto di interesse a livello regionale.