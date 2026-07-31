Prenderà il via il 3 ottobre il campionato di Serie A2 Femminile di basket. Nella mattinata di venerdì la Lega Basket Femminile ha ufficializzato i calendari della stagione 2026/27, che vedrà ai nastri di partenza quattro formazioni sarde: San Salvatore Selargius, Cus Cagliari e Virtus Cagliari nel girone A, Mercede Alghero nel girone B.

Tre delle quattro rappresentanti isolane debutteranno davanti al proprio pubblico. Il Cus Cagliari inaugurerà la stagione a Sa Duchessa contro la Normatempo Italia Torino, mentre il San Salvatore Selargius ospiterà le Milano Basket Stars. Esordio casalingo anche per la Mercede Alghero, che riceverà Salerno. L'unica eccezione sarà la Virtus Cagliari, impegnata sul campo della Futurosa Trieste.

Nel secondo turno il San Salvatore sarà di scena a Torino, la Virtus farà il proprio debutto interno contro Vicenza, il Cus volerà a Milano, mentre la Mercede farà visita a Empoli.

I derby regionali arriveranno presto: il primo sarà quello tra Virtus e San Salvatore, previsto alla quarta giornata (24 ottobre), seguito una settimana più tardi dalla sfida tra Cus e Selargius (31 ottobre). Bisognerà invece attendere la dodicesima giornata, il 12 dicembre, per il confronto tra Cus e Virtus. Le gare di ritorno sono in calendario rispettivamente il 23 e 30 gennaio e il 13 marzo.

La stagione regolare si concluderà il 20 marzo. Il San Salvatore ospiterà Trieste, il Cus riceverà Usmate, la Virtus sarà impegnata a Torino e la Mercede chiuderà la prima fase sul campo di Napoli. Al termine scatterà la seconda fase, con l'obiettivo di conquistare uno dei primi sei posti del proprio girone per evitare la poule retrocessione, dalla quale usciranno ben sei delle otto squadre partecipanti.

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