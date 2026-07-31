Il Carbonia Calcio rinuncia all'iscrizione al prossimo Campionato di Eccellenza. Dopo aver registrato quella on line 10 giorni fa il Carbonia calcio non ha dato seguito al perfezionamento dell'iscrizione della squadra al prossimo torneo.

«Nonostante gli sforzi, gli importanti interventi economici del presidente, gli sponsor intervenuti, non è stato possibile - scrive il presidente Andrea Meloni - sanare la situazione debitoria precedente».

Il Presidente ringrazia i dirigenti e i soci «per l'impegno profuso durante la corrente stagione, i giocatori e lo staff e un ringraziamento particolare va al comune per l'aiuto e la vicinanza dimostrata, e ai tifosi».

La dirigenza lascia intendere che cercherà di ripartire in futuro.

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