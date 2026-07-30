Antonio Burrai è il nuovo team manager del Latte DolceHa una laurea e un master in Management dello Sport
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Al Latte Dolce la linea verde non riguarda solo un roster imbottito di giovani talenti, ma anche al cune figure dirigenziali. Il nuovo team manager della società sassarese è Antonio Burrai, 24 anni. Si occuperà dell'organizzazione e della logistica e farà da tramite tra giocatori, staff, tecnico e società.
Burrai si è laureato in Diritto e Management dello Sport presso l'Università del Salento e ha completato la sua formazione con il Master in Management dello Sport System dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Ha svolto il tirocinio lavorando nell'area operations di Torres e Latte Dolce.
Antonio Burrai ha ottenuto recentemente anche la qualifica di Direttore Sportivo FIGC presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.