Vigilia di derby per il Santa Teresa, che domani pomeriggio affronterà in trasferta l’Ilvamaddalena. La sfida tutta gallurese della 12ª giornata di Eccellenza segnerà il debutto in panchina di Fabio Levacovich.

Il tecnico sassarese è stato chiamato in settimana a sostituire Celestino Ciarolu, esonerato dopo la sconfitta nel derby casalingo col Calangianus che ha fatto scivolare i biancocelesti al penultimo posto con 7 punti. Una posizione scomoda che il Santa Teresa vuole abbandonare prima possibile andando a caccia di un risultato pesante allo Zichina di La Maddalena, dove l’attende la nobile neo retrocessa Ilva, terza in classifica con 21 punti, a -1 dalle battistrada Nuorese e Tempio.

Nei precedenti di quest’anno relativi alla Coppa Italia il Santa Teresa ha vinto all’andata e al ritorno, passando il turno ai danni dell’Ilva, ma in campionato in casa la squadra di Sandro Acciaro ha collezionato 5 vittorie e un pareggio, subendo appena 2 gol alla prima giornata contro l’Ossese, contro la quale si è materializzato l’unico pareggio interno.

Numeri importanti che confermano il valore dell’avversario e le difficoltà di un appuntamento in cui il Santa Teresa proverà a giocarsi l’effetto sorpresa e lo scossone legati al cambio della guida tecnica.

Squadre in campo allo stadio Zichina alle 15: Ilvamaddalena-Santa Teresa sarà diretta dall’arbitro Marco Rastellino di Seregno, assistenti Mario Canu e Gianluca Deriu della sezione di Olbia.

