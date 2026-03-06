Basket Regionale, in Serie B Femminile al via la fase a "Orologio"La prima gara della seconda fase del torneo propone una sfida al giorno fino a lunedì
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà un fine settimana ricco di partite nei massimi tornei cestistici regionali. In particolare, in Serie B Femminile al via la fase a orologio, con girone unico di sola andata fino al primo weekend di maggio.
Serie B Femminile. La prima gara della seconda fase del torneo propone una sfida al giorno da domani a lunedì, giornata in cui scenderà in campo la capolista Mercede Alghero, contro il San Salvatore Selargius. Fase a Orologio. Prima giornata: Fenix Sassari-Pallacanestro Nuoro, domani ore 20.30; Basket Su Planu-Elmas, domenica ore 20; Mercede Alghero-San Salvatore Selargius, lunedì ore 19.30; Astro Allianz Ambrosini e Murru-Antonianum Quartu (17/05). Riposa Il Gabbiano.
Divisione Regionale 1. Ostico impegno in trasferta per il CUS Cagliari, impegnato sul parquet dell’Astro Cagliari. La diretta inseguitrice CMB Porto Torres, invece, cercherà di tornare alla vittoria nel match casalingo contro il Sinnai. La nona giornata di ritorno: CUS Sassari-Elmas, domani ore 18; San Sperate-Ferrini, domani ore 18.30; Astro-CUS Cagliari, domani ore 18.30; Mogoro-Genneruxi, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Sinnai, domenica ore 18.30; Santa Croce Olbia-SAP Alghero, domenica ore 18.30; Assemini-Atletico Cagliari, domenica ore 20.30.
Divisione Regionale 2. Al sud, giocheranno tutte in trasferta Azzurra Oristano, Serramanna, Condor Monserrato e Cagliari Basket, le prime 4 della classe. Al Nord al giro di boa i due gironi della seconda fase del torneo. Sud. Sesta giornata di ritorno: Basket Iglesias-Marrubiu, domani ore 18.30; Antonianum Quartu-Il Gabbiano, domani ore 18.30; Carloforte-Condor Monserrato, domani ore 19; Settimo-Cagliari Basket, domenica ore 18.30; Primavera-Carbonia, domenica ore 20; CUS Cagliari-Genneruxi, domenica ore 19; La Casa del Sorriso-Azzurra Oristano, domenica ore 19.20; Beta-Serramanna, giovedì ore 21. Nord. Seconda Fase – Quarta giornata di andata. Girone Verde: Macomer 2.0-Sennori, domani ore 19.15; Dinamo 2000-Masters Sassari, domenica ore 17.30; Mercede Alghero-S. Elene, domenica ore 17.30; Shardana Basket-Olimpia Olbia, domenica ore 20. Girone Azzurro: Ichnos Nuoro-Arzachena Basket, domani ore 19; Accademia Olmedo-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18; CMB Porto Torres-Nova Pallacanestro, domenica ore 16; Basket Ghilarza-Virtus Olbia (rinv.).