Esordio positivo per il Nature Trail Villasimius, manifestazione di corsa in ambiente naturale che domenica ha richiamato circa 250 atleti da diverse zone della Sardegna. L’evento, patrocinato da MSP Italia e dal Comune di Villasimius, è stato organizzato dall’ASD Run for Joy Sardegna e ha proposto una giornata di sport immersa nello scenario naturale della costa sud-orientale dell’isola.

Il programma prevedeva due distanze: la prova principale da 23 chilometri, caratterizzata da un percorso più tecnico e impegnativo, e una gara da 12 chilometri, pensata per consentire anche agli appassionati meno esperti di avvicinarsi al trail running.

Il tracciato ha attraversato diversi contesti paesaggistici, alternando tratti urbani, passaggi sulle spiagge, strade sterrate, sentieri collinari e zone rocciose. Un percorso vario e suggestivo che ha messo alla prova le capacità tecniche e la resistenza degli atleti, offrendo allo stesso tempo scorci panoramici di grande valore naturalistico.

Nella gara sui 23 chilometri, tra gli uomini si è imposto Marco Marras della Margiani, davanti a Manuel Zedda (Sport Planet) e Alessandro Mattina (Olympia Villacidro). In campo femminile successo per Federica Frongia dell’Atletica Cagliari, che ha preceduto Eleonora Mallocci (Sport Planet) e Laura Pilia (Libertas Campidano).

Sulla distanza dei 12 chilometri vittoria tra gli uomini per Stefano Lai (Is Molentis), davanti al compagno di squadra Andrea Cherchi e a Davide Casali. Tra le donne ha tagliato per prima il traguardo Jessica Corona (Libertas Campidano), seguita da Michela Salis e da Marilena Atzeni (Atletica Sinnai).

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell’ASD Run for Joy Sardegna per la riuscita della manifestazione, che ha visto una partecipazione significativa di atleti e un buon riscontro di pubblico lungo il percorso. Apprezzamenti sono arrivati anche dagli stessi partecipanti. Tra questi Nicola Velati dell’Atletica Maracalagonis, primo nella categoria M40-49, che al termine della gara ha commentato: «È stata una manifestazione bellissima, con paesaggi davvero fantastici lungo tutto il percorso. Complimenti agli organizzatori per il lavoro svolto».

La prima edizione del Nature Trail Villasimius si chiude quindi con un bilancio positivo e con l’obiettivo di consolidarsi negli anni come appuntamento stabile nel calendario sportivo regionale, contribuendo allo stesso tempo alla promozione del territorio e delle sue risorse ambientali.

