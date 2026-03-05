Cerca conferme l’Esperia Cagliari, che sabato alle 16.30 torna al PalaPirastu per affrontare la Stella Azzurra Viterbo nell’ottavo turno di ritorno della Serie B Interregionale.

Dopo il convincente blitz sul parquet dell’Aquila, i cagliaritani hanno riconquistato il quinto posto e si preparano a un altro impegno duro. Di fronte ci sarà infatti la terza forza del girone, con 28 punti, otto in più dell’Esperia, e un organico costruito per puntare alla promozione. La formazione laziale arriva da nove vittorie consecutive e nelle ultime settimane ha superato tutte le principali rivali del campionato, dalla capolista Carver alla Stella Ebk fino alla Scandone Avellino.

Una prova impegnativa, dunque, per la squadra rossoblù, che proverà a sfruttare il fattore campo per restare agganciata alla zona alta della classifica.

«La vittoria contro L’Aquila è stata una buona iniezione di fiducia», spiega l’ala Alessandro Potì. «Già a Benevento si erano visti segnali positivi, anche se fuori casa ci è mancata un po’ di continuità. In casa invece siamo quasi sempre riusciti a imporre il nostro ritmo. Dobbiamo alzare il livello di concentrazione, perché ci aspettano partite molto importanti».

Il gruppo, secondo Potì, sta crescendo anche grazie al rientro di Marco Giordano: «Siamo più fiduciosi per chiudere in crescendo una stagione che all’inizio è stata un po’ complicata. Ora arriva la parte più importante».

La sfida contro Viterbo rappresenta anche un banco di prova: «Per noi è un’opportunità per dimostrare di essere cresciuti e di poter competere con le prime della classe. All’andata hanno mostrato solidità ed esperienza in tutti i reparti, mettendoci in difficoltà. Hanno tiratori pericolosi ma sono efficaci anche vicino a canestro. Servirà grande attenzione: dovremo essere uniti e far girare bene il pallone, come abbiamo fatto contro L’Aquila. Ribaltare il lato e giocarcela a viso aperto sarà fondamentale, anche sfruttando la spinta del nostro pubblico».

Sfida importante anche in coda alla classifica per la Klass Sennori, che dopo il turno di riposo torna in campo sul parquet di Caiazzo contro lo Step Back (domenica, palla a due alle 15). I romangini sono ultimi con 8 punti e affrontano i campani, penultimi a quota 10, in un confronto diretto pesante in ottica playout. Un successo permetterebbe alla squadra di coach Fabrizio Longano di rilanciarsi nella corsa salvezza. Lo staff spera inoltre di recuperare due pedine importanti nel reparto lunghi, Andrea Cordedda e Obinna Nwokoye, assenti nell’ultima uscita.

