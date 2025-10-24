Al Sardegna Jumping Tour brillano le stelle dei Chimirri. Ma non solo. Il concorso di salto ostacoli A6* premia anche Luigi Angius, Giovanni Carboni e Antonio Meloni. E domani e domenica andrà in scena il clou con il Gran Premio da 40 mila euro, la finale Asvi e la Vetrina d’élite.

Entra nel vivo un’edizione tanto spettacolare quanto incerta del Sardegna Jumping Tour, al via con 260 iscritti e 93.500 euro di montepremi grazie all’organizzazione dell’Asvi, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, e il finanziamento della Regione Sardegna nell’impianto di Tanca Regia, ad Abbasanta.

Vista la grande varietà dei binomi nei podi si prospetta un grande epilogo nelle ultime due giornate, con la Vetrina d’élite (domani il salto montato dei tre anni) e la finale del Trofeo Asvi per giovani cavalli nati e allevati in Sardegna, oltre alle gare più tecniche del Sardegna Jumping Tour, tra la 6 barriere (8 mila euro di montepremi), che è una sorta di gara di elevazione con ostacoli ad altezza crescente, e il Derby (5 mila euro), che prevede pure salti di campagna, più il GP C150 a due manche con 40 mila euro di montepremi.

Intento nella giornata di giovedì la C140 a tempo ha visto il podio monopolizzato dalla famiglia Chimirri, che gareggiano per l’arma dei Carabinieri: primo posto per l’olimpico Bruno in sella a Tinkabelle R.S. davanti (per un secondo) alla figlia Elisa su Calandro Z, terzo gradino per lo stesso Bruno Chimirri in sella a Je Suis Godot d’Acheronte. Migliore binomio sardo (cavaliere e cavallo) quello formato da Marco Pau su Burdellosu.

Nella C135 a fasi consecutive è stata Elisa Chimirri su Your Lord d’Acheronte a battere il padre su Califfa Mild. Nella 6 anni a fasi consecutive Asvi ha chiuso in testa Luigi Angius su Breker, ma dopo la seconda giornata guida la graduatoria Giovanni Carboni su Darezzo grazie al successo nella 6 anni a tempo di questa mattina.

Nella giornata di oggi si registra, invece, la prova di Antonio Meloni su Cesarus, che si è imposto davanti a Gianleonardo Murruzzu su Blandina nella C135 a tempo.

