Si giocherà domenica alle 14 a Tertenia la gara della nona giornata del girone G della Serie D fra la Cos e la Palmese. Una partita importante contro un avversario difficile quello della Cos anche se rispetto ai campani la squadra sarda vanta cinque punti in più: 13 contro 8.

Nelle prime otto gare di campionato, ha vinto tre partite, pareggiando quattro volte e perdendo una sola gara, in casa contro la capolista Scafatese.

La Palmese ha vinto una sola volta, pareggiando cinque gare e perdendone due. I campani, domenica scorsa hanno conquistato un punto in casa contro il Budoni. La Cos ha pareggiato a Roma contro l'ex capolista Trastevere.

© Riproduzione riservata