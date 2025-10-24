Dall’impresa sfiorata a Brno al campionato, dove la Dinamo Women è ancora a punteggio pieno dopo tre giornate. Prossima sfida, domenica al PalaSerradimigni (ore 15) arriva il Broni. “Che di neopromosso ha poco perché ha giocatrici esperte e che proporrà una difesa molto aggressiva e dura” puntualizza il coach Paolo Citrini.

Broni ha fatto il colpaccio a Battipaglia e poi perso nettamente in casa contro Schio, mentre ha già osservato il turno di riposo.

La squadra sassarese resta comunque in corsa per il secondo posto in Europe Cup e vuole continuare a sorprendere nella A1 femminile. L’americana DiDi Richards confessa: “Siamo tutte giocatrici nuove ma ci siamo affiatate in maniera rapida e questo è divertente e ci aiuta a esprimerci meglio e a lavorare sull’essere sempre più aggressive e rapide nella circolazione di palla, cambiando anche lato alla palla che è una delle caratteristiche del nostro gioco”.

© Riproduzione riservata