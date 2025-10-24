La Nuova Icom San Salvatore Selargius torna sul parquet di casa con l’obiettivo di proseguire il momento positivo. Sabato, alle 16, al PalaVienna, le giallonere ospiteranno la Libertas Moncalieri nella quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile.

La squadra di coach Vasilis Maslarinos ha iniziato la stagione con il piede giusto, conquistando due successi di prestigio contro Salerno e Livorno. Proprio in Toscana è arrivata una vittoria dal sapore speciale, grazie alla tripla sulla sirena della capitana Silvia Ceccarelli, che ha suggellato la prova di carattere di un gruppo già compatto e in crescita. Le nuove arrivate Juhasz ed Erikstrup si sono subito inserite nel sistema giallonero, dando equilibrio e presenza su entrambi i lati del campo.

L’avversaria di turno sarà però di livello: Moncalieri, guidata da coach Lanzano, ha finora raccolto due vittorie su due (76-71 contro Livorno all’esordio e 62-51 su Viterbo nell’ultimo turno). Tra le piemontesi figura anche un volto noto al pubblico selargino, quello di Karmen Cicic, che nella stagione 2018/19 vestì la maglia del San Salvatore chiudendo con 8 punti e 4 rimbalzi di media.

Alla vigilia del match ha parlato la playmaker Samira Berrad, ex della partita:

«Le ultime due vittorie sono state molto importanti per il morale e per la consapevolezza nei nostri mezzi. Quella contro Salerno ci ha dimostrato che, se restiamo concentrate e diamo il massimo, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. A Livorno, invece, abbiamo vinto una gara difficile, restando lucide e padrone del ritmo fino all’ultimo secondo».

Guardando alla sfida di sabato, Berrad aggiunge:

«Da Moncalieri mi aspetto una gara impegnativa. È una squadra esperta e con individualità importanti, ma noi dovremo confermare la solidità mostrata a Livorno, migliorando in difesa e trovando più soluzioni in attacco. Sarà fondamentale restare compatte per tutti i quaranta minuti e sfruttare l’energia del nostro pubblico».



