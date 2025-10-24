Tre italiani e un ceco hanno conquistato l’accesso alle semifinali del singolare maschile del sesto e ultimo Itf Combined organizzato da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Gianluca Cadenasso, testa di serie numero 8, ha allungato a otto la striscia di vittorie consecutive sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula grazie al 6-1, 1-6, 7-6(2) siglato in 2h09’ contro il numero 1 del seeding, il russo Ivan Gakhov, e domani affronterà il ceco Martin Krumich, numero 6 che ha superato con un doppio 6-4 Gianmarco Ferrari. Come anticipato, l’altra semifinale sarà tutta tricolore con Juan Cruz Martin Manzano che, dopo aver sconfitto in rimonta 4-6, 7-6(4), 6-3, in 2h44’, il davisman dominicano Nick Hardt, affronterà Filippo Moroni, che in 3h01’ di gioco ha eliminato, col punteggio di 6-4, 4-6, 7-5, il romeno Filip Cristian Jianu, numero 2 del seeding.

Femminile. Nel tabellone del singolare femminile, quattro italiane ai quarti. La qualificata Gaia Maduzzi dopo aver eliminato un’altra qualificata, la tedesca Anne Schaefer (6-4, 4-6, 6-1, in 2h23’), domani si giocherà un posto in semifinale con la marocchina Yasmine Kabbaj (numero 8 del seeding che ha battuto 6-4, 6-4 la qualificata Federica Urgesi). Giorgia Pedone, testa di serie numero 3, ha prima concluso il primo turno battendo 4-6, 6-2, 6-1, in 2h25’, Isabella Maria Serban, poi si è ripetuta sconfiggendo 1-6, 6-0, 6-3 la serba Anja Stankovic, e domani affronterà la ceca Julie Struplova. Jennifer Ruggeri, testa di serie numero 4, ha sconfitto 6-1, 6-4 la wild card Eleonora Alvisi e ora si misurerà con la svedese Lisa Zaar, mentre la numero 2 del seeding, Lisa Pigato, dopo aver superato 7-5, 6-3 la wild card Camilla Gennaro, giocherà contro la numero 5, l’ellenica Martha Matoula.

