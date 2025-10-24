Ripartirà stasera, con il derby del girone Sud tra Azzurra Oristano e Marrubiu in Divisione Regionale 2, il lungo weekend di gare nei tornei isolani.

Serie B Femminile. La capolista Astro ospita la Fenix Sassari, mentre ad Alghero spicca la sfida di rilievo tra Mercede e Antonianum. Il quadro della terza giornata di andata: Mercede Alghero-Antonianum Quartu, domani ore 18.30; Pall. Nuoro-San Salvatore Selargius, domenica ore 19; Astro-Fenix Sassari, domenica ore 17; Il Gabbiano-Su Planu, domenica ore 20. Riposa Elmas.

Divisione Regionale 1. Impegni esterni per le capolista Cus Cagliari (a Sinnai) e Astro (a San Sperate). Il programma della quarta di andata: Basket Mogoro-Assemini, domani ore 18.30; Sinnai-Cus Cagliari, domani ore 18; Elmas-Sap Alghero, domani ore 19; San Sperate-Astro, domani ore 18.30; Cus Sassari-Atletico Cagliari, domani ore 18; Genneruxi-Ferrini, domenica ore 17; Santa Croce Olbia-CMB Porto Torres, domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Oltre all’anticipo di stasera, al sud è da segnalare la sfida tra Cagliari Basket e Genneruxi. Al Nord, invece, le prime della classe Sennori (girone A) giocherà sul parquet della Masters Sassari, mentre Dinamo 2000 e Shardana (girone B) contro S. Elene (in trasferta) e Macomer 2.0 (in casa). La terza giornata di andata. Sud: Azzurra Oristano-Pol. Marrubiu, oggi ore 20.30; Iglesias-Settimo 2023, domani ore 19.30; Cus Cagliari-Primavera, domenica ore 19; Serramanna-Condor Monserrato, domenica ore 19; Cagliari Basket-Genneruxi, domenica ore 20.30; Carbonia-Carloforte, martedì ore 20.15; La Casa del Sorriso-Il Gabbiano, mercoledì ore 21; Beta-Antonianum, giovedì ore 21. Nord. Girone A: Olimpia Olbia-Accademia Olmedo, domani ore 19; Arzachena-Nova Pallacanestro, domenica ore 19; Mercede Alghero-Virtus Olbia, domenica ore 19; Masters Sassari-Sennori, domenica ore 20. Girone B: Pall. Nuoro-CMB Porto Torres, domani ore 16.30; Ghilarza-Ichnos Nuoro, domani ore 18; S. Elene-Shardana Basket, domenica ore 18; Dinamo 2000-Macomer 2.0 (30/11).

