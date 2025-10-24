Il Sant'Elena si muove per risistemare la classifica, visto l'ultimo posto in Eccellenza con 3 punti in 6 giornate (tutti pareggi). La società del presidente Luca Meloni riporta a Quartu l'attaccante Andrea Renzo Iesu, classe 2000, già in rosa nella passata stagione in Promozione. Torneo dove aveva cominciato questo campionato, sempre nel Girone A col Terralba.

Classe 2000, Iesu anche nel 2024 era arrivato a ottobre per andare a segno 13 volte col Sant'Elena (tutti nella stagione regolare, con 4 rigori), aiutando la formazione biancoverde a chiudere al terzo posto e qualificarsi ai playoff, dove ha poi raggiunto la finale persa col Tortolì. Entrambe le formazioni sono state ripescate in Eccellenza in estate, visti i posti vacanti. Il suo arrivo porta anche a un'uscita, quella di Daniel Tueto Fotso: l'attaccante del Camerun era arrivato appena un mese fa.

Nella sua carriera, Iesu ha vestito - tra le altre - le maglie di Villasimius (con cui ha vinto la Promozione nel 2022-2023), Santa Giusta, Alghero e Carbonia, la squadra della sua città. Sarà a disposizione di Tonio Madau a partire dalla partita di sabato, quando a Settimo San Pietro arriverà l'Ossese nella settima giornata di Eccellenza. Col Terralba aveva giocato l'ultima partita il 4 ottobre col Pirri, ha chiuso con 4 presenze in campionato mentre l'unico gol l'ha realizzato in Coppa Italia contro la Freccia Parte Montis.

