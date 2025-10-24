Tutti in campo domani, sabato, per la settima giornata del campionato di Eccellenza. In calendario divers scontri diretti che potrebbero modificare la classifica.

La capolista Nuorese ospita l'Ilvamaddalena reduce da due successi consecutivi che l'hanno rilanciata nelle alte sfere della classifica ad appena tre punti di distacco dalla capolista.

Si gioca anche lo scontro diretto fra le seconde cella classe: Tempio-Lanusei , un'altra sfida attesissima con gli ogliastrini che attraversano un buon momento. Attenzione anche ad Atletico Uri-Iglesias, due squadre ambiziose, sicuramente in grado di fare molto meglio.

L'Iglesias è a tre punti dalla vetta, l'Uri sta cercando di rilanciarsi dopo la partenza davvero difficile con sconfitte in casa e fuori. Il Villasimius ha l'obbligo di riscattare la sconfita interna di domenica contro il Santa Teresa: gioca a Buddusò, penultima della classe ma da prendere con le pinze.

Il Sant'Eena, ultimo in classifica, gioca a Settimo Sa Pietro (sarà il suo campo amico per tutta la stagione)spita l'Ossese, altra squadra che ancora non ha trovato il passo giusto: otto punti in classifica sono pochi per il suo potenziale. In programma anche Taloro-Ferrini, Tortolì-Calangianus e Santa teresa-Carbonia.

© Riproduzione riservata