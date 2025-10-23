Il vincitore del quinto torneo di Santa Margherita di Pula, Gianluca Cadenasso, prosegue il proprio cammino anche nel sesto e ultimo Itf Combined organizzato da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Ieri, in una giornata condizionata dalla pioggia, Cadenasso, testa di serie numero 8, ha superato 6-7(3), 6-3, 6-4 Giovanni Oradini, mentre Gianmarco Ferrari ha rifilato un doppio 6-2 al romeno Rares Teodoro Pieleanu, Manuel Mazza ha sconfitto 6-3, 6-2 Sebastiano Cocola e Juan Cruz Martin Manzano si è imposto 6-2, 6-2 sul francese Hugo Maurice.

Eliminati Michele Mecarelli (6-4, 6-4 dal britannico Felix Gill), Mattias Pisanu (6-4, 6-2 dal numero 1 del seeding, il russo Ivan Gakhov), Giammarco Macchione (6-0, 6-2 dal ceco Martin Krumich, numero 6), il qualificato Federico Bove (6-0, 6-2 dal romeno Filip Cristian Jianu, numero 2 del seeding) e la wild card Iannis Miletich (6-7, 6-2, 6-3 dall’austriaco Sebastian Sorger).

Interrotti per pioggia gli incontri Federico Iannaccone e Simone Macchione (sul 6-1, 1-1), tra Pietro Marino e Andrea De Marchi (6-3, 2-1), tra la testa di serie numero 5 Federico Bondioli e Giorgio Tabacco (6-3, 6-6).

Femminile. Nel primo turno del singolare femminile, avanzano Gaia Maduzzi, dopo il ritiro della romena Andrea Prisacariu sul 2-6, 6-3, 3-0, ed Eleonora Alvisi e Camilla Gennaro, che si sono aggiudicate due derby tricolori, rispettivamente, 2-6, 7-5, 6-3 su Alessandra Mazzola e 6-4, 6-1 su Lavinia Luciano.

Sconfitte per Verena Melis (7-5, 6-4 contro la testa di serie numero 5, l’ellenica Martha Matoula, testa di serie numero 5) e per Beatrice Ricci (4-6, 6-4, 6-4 dalla serba Anja Stankovic). Sospesi i match tra la numero 2 del seeding Lisa Pigato e Marta Lombardini (sul 6-2, 3-3) e tra la numero 3 Giorgia Pedone e Isabella Maria Serban (3-2).

