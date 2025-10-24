Il Santa Teresa ritrova il Buoncamino per la sfida col CarboniaGalluresi a caccia del primo successo casalingo in campionato
Il Santa Teresa torna a casa. Archiviate le tre trasferte tra campionato e Coppa Italia, i biancocelesti ritrovano il Buoncamino per la sfida col Carbonia, in programma domani per la 7ª giornata di Eccellenza.
Reduce dal primo successo in campionato contro il Villasimius e dal buon pari di mercoledì col Tempio, la squadra di Celestino Ciarolu affronta un avversario in salute, in ripresa dopo l’incerto avvio, che arriva in Gallura a caccia del risultato della continuità.
Allo stesso modo, Pedelacq e compagni approdano al match sulla scia dell’entusiasmo per il 2-0 al Villasimius e l’1-1 di Tempio, che premia il lavoro fatto finora a beneficio di una classifica che, pur dal basso del quartultimo posto con 4 punti, è troppo corta per non poter essere ribaltata.
Ed è con questo spirito, forte anche della spinta del suo pubblico, che il Santa Teresa approccerà l’incontro col Carbonia, che al turno precedente ha sfiorato il colpaccio contro la capolista Nuorese.
Squadre in campo allo stadio Buoncamino alle 15: dirige la gara l’arbitro Nicola Mele di Sassari assistito da Nicola Deriu e Francesco Carta della sezione di Oristano.