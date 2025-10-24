Insulta l’arbitro che lo ha espulso e gli prende il cartellino: maxi squalifica per il capitano dell’IdoloVincenzo Stochino potrà tornare in campo solo nel 2026, dopo l'espulsione con la Decimo 07
Pesantissimo provvedimento disciplinare per Vincenzo Stochino, capitano dell'Idolo: dovrà restare fuori ben dieci giornate per squalifica, a seguito dell'espulsione rimediata nella sconfitta per 4-0 contro la Decimo 07. I fatti risalgono a domenica scorsa, nel match valido per la quarta giornata del Girone A di Prima Categoria.
Come evidenziato dal Giudice Sportivo, dopo l'espulsione per doppia ammonizione, Stochino «afferrava per il polso il direttore di gara e gli sottraeva dalla mano il cartellino, che piegava, urlandogli al contempo frasi irriguardose. I compagni di squadra recuperavano il cartellino e lo riconsegnavano all'arbitro e dovevano intervenire per allontanare Stochino dal campo».
La sanzione pesante è per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi con contatto fisico, ed è aggravata dal ruolo di capitano e dalla giornata aggiuntiva di squalifica per l'espulsione per doppia ammonizione. Stochino inizierà a scontare il maxi stop da domenica, quando allo Sturrusè di Arzana arriverà il Quartu 2000, e potrà tornare in campo solo nel 2026: nell'ultima giornata del girone d'andata, l'11 gennaio sul campo dell'Azzurra Monserrato.