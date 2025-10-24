Dopo tre settimane di attesa, la Sardegna Marmi Cagliari torna finalmente al PalaRestivo. La formazione rossoblù, dopo un turno di riposo e due trasferte consecutive, potrà riabbracciare il proprio pubblico in un impianto completamente rinnovato: durante l’estate sono stati realizzati importanti lavori di ristrutturazione, tra cui il rifacimento della copertura e la creazione dei nuovi spogliatoi ospiti. Un ritorno a casa particolarmente atteso, su quel parquet che lo scorso anno regalò la salvezza anticipata e l’accesso ai playoff.

Domani, alle 17, le ragazze di coach Staico affronteranno la Normatempo Italia Torino nel match valido per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile.

Capitan Pellegrini e compagne si presentano all’appuntamento da imbattute, grazie ai successi esterni conquistati sui campi di Empoli e Salerno. L’obiettivo è dare continuità al buon avvio di stagione e cercare il tris davanti al pubblico amico, contro una rivale che condivide la stessa quota in classifica (4 punti). Torino ha infatti centrato due vittorie consecutive - contro Viterbo e Mariano Comense - dopo il passo falso all’esordio con Sanga Milano.

La squadra piemontese, guidata da coach Mario Corrado, è dotata di talento e fisicità, e presenta elementi di grande interesse come l’ala-pivot nigeriana Francisca Chukwu, classe 2006 ma già protagonista con 15 punti di media e 33 rimbalzi complessivi, ed Elisabetta Penz, fin qui autrice di 35 punti e 23 rimbalzi.

La Virtus si è preparata con cura alla sfida, consapevole delle insidie che l’avversario può nascondere. Coach Staico potrà contare su un gruppo compatto, nel quale spiccano El Habbab, Mattera, Zieniewska e la polacca Naczk, pronte a guidare la squadra verso un nuovo risultato positivo.

Proprio Monika Naczk, playmaker rossoblù, ha parlato alla vigilia del match:

«Iniziare la stagione con due vittorie porta tanta energia positiva alla squadra» - spiega - «Sappiamo però che il campionato è lungo e ogni gara va affrontata con la massima concentrazione. Le vittorie di Empoli e Salerno sono state importanti, ma ormai appartengono al passato: ogni partita è una nuova sfida di 40 minuti».

Sul prossimo impegno, Naczk aggiunge:

«La mentalità deve essere quella di entrare sempre in campo per vincere. A me non piace perdere: che sia allenamento o partita, lotto su ogni pallone».

La regista polacca sottolinea anche i progressi del gruppo:

«Rispetto allo scorso anno siamo una squadra più equilibrata in tutti i ruoli. La società ha lavorato molto bene in estate nella costruzione del roster, e ora tocca a noi consolidare l’intesa e creare la giusta atmosfera all’interno dello spogliatoio».

Infine, uno sguardo al futuro: «Dopo sole due partite è presto per dire dove potremo arrivare, ma se continueremo con questa concentrazione e questa voglia di dare tutto, potremo toglierci belle soddisfazioni».

