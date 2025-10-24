Sfida di alto livello per il Cus Cagliari, che sabato (palla a due alle 15) ospiterà al Palazzetto di Sa Duchessa la Virtus Eirene Ragusa. Dopo la sconfitta di Matelica, le universitarie tornano davanti al proprio pubblico per affrontare un’altra avversaria di spessore, decisa a riscattarsi dopo l’ultimo stop.

Le siciliane, reduci da due successi nelle prime giornate, hanno infatti incassato una sorprendente battuta d’arresto interna contro Bolzano, e arriveranno in Sardegna con grande voglia di riscatto. La squadra guidata da coach Mara Buzzanca dispone di un roster profondo e competitivo, capace di esprimere un basket intenso e aggressivo su entrambi i lati del campo.

Per le ragazze di Federico Xaxa si tratta di un banco di prova importante per confermare le buone sensazioni mostrate al PalaCus, dove due settimane fa era arrivata la prima vittoria stagionale contro Treviso. Nonostante la delusione per la gara di Matelica, la squadra ha lavorato con concentrazione in settimana, analizzando gli errori e cercando di migliorare l’efficacia delle proprie scelte di gioco.

«Ragusa è una squadra di primissima fascia e arriva a Cagliari dopo una sconfitta casalinga» - spiega coach Xaxa - «Sappiamo bene cosa ci aspetta, per questo dovremo essere aggressive fin dall’inizio e pronte a non mollare mai in difesa».

Il Cus punterà ancora una volta sulla solidità del gruppo e sulle prestazioni delle giocatrici più incisive di questo avvio, come Bovenzi e Perić. Sarà fondamentale mantenere alta l’intensità difensiva, giocare con lucidità in attacco e ricevere un contributo importante anche dalla panchina, soprattutto in un momento in cui mancheranno ancora Reggiani e Granzotto.

