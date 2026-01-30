Promozione, la Villacidrese a caccia di punti a OristanoIn programma otto anticipi
Uta-Selargius e Tharros-Villacidrese sono le gare più attese fra gli otto anticipi di Promozione in programma domani.
Ad Oristano la Villacidrese va a caccia del riscatto dopo il ko con il Terralba che le è costato il primato, mentre la Tharros punta a rientrare in zona playoff. Il Selargius fa visita a un’Uta chiamata a fare risultato per allontanarsi dalla zona pericolosa.
A Uta si gioca alle 15. A Oristano alle 15,30. Nel girone B, c'è attesa soprattutto per Perfugas-Arzachena e per Thiesi-Macomerese. Domani si giocano in anticipo anche Stintino-Bosa, Atletico Bono-Bonorva, Li Punti-Coghinas e Usinese-Campanedda. Su tutti i campi, gare d'inizio alle 15.