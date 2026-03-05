Basket, in serie C va in scena l'ultimo turno di regular seasonNel fine settimana l’ultima giornata del campionato, decisiva per completare la griglia dei playoff
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ultimo atto della regular season nella Serie C Unica di basket maschile. Nel fine settimana va in scena l’ultima giornata del campionato, decisiva per completare la griglia dei playoff.
Il primo posto è già nelle mani della Sirius Nuoro, che ha chiuso i conti grazie al successo nello scontro diretto della scorsa settimana contro il Camping La Salina Calasetta. I barbaricini avranno quindi il vantaggio del fattore campo nella post season. Domenica alle 17.30 saranno impegnati a Sassari sul parquet della Dinamo Academy, che a sua volta punta al sorpasso sull’Antonianum per riprendersi il quarto posto.
Restano invece aperti i giochi per la seconda posizione, contesa proprio da Calasetta e Olimpia Cagliari, entrambe a quota 28 punti. I tabarchini guidati da coach Frisolone scendono in campo sabato alle 18 contro la Fisiokons Aurea Sassari, mentre l’Olimpia di coach Roberto Zucca sarà impegnata mezz’ora più tardi (18.30) sul campo della Scuola Basket Carbonia.
Sempre sabato alle 18.30, a Sassari, si affrontano Sant’Orsola e Demones Ozieri, confronto importante in chiave playoff tra due squadre ancora in corsa per la post season.
Il quadro si completa domenica alle 18.30 con la sfida tra la Ferrini Pisano Arredamenti, ultima in classifica, e la Torres, che punta a chiudere la stagione regolare con un successo per consolidare la propria posizione nella griglia playoff.
Classifica: Sirius Nuoro 32; Calasetta 28; Olimpia Cagliari 28; Antonianum 22; Dinamo Academy 20; Torres 16; Demones Ozieri 16; Aurea Sassari 16; Sant’Orsola 14; Carbonia 10; Ferrini 8.