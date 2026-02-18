Turno infrasettimanale nel torneo di Promozione regionale di calcio. In programma, infatti, la terza giornata di ritorno, inizialmente fissata per il 21 gennaio scorso. Scenderanno in campo quasi tutte le oristanesi impegnate nei due gironi.

Quasi, perché nel girone A l’Arborea ha già giocato a Ovodda lo scorso 4 febbraio, perdendo per 2-1. Le altre giocheranno a partire dalle 15. Come il Terralba F. Bellu che, dopo la bella vittoria di sabato scorso contro la Baunese (3-1), ospita, alle 15 per il derby provinciale, il Samugheo, sconfitto nella giornata appena passata sul campo del CUS Cagliari. Per i terralbesi l’obiettivo è proseguire la rincorsa al primo posto, distante solamente 1 punto (Guspini a 53 punti, Terralba e Villacidrese a quota 52). L’undici allenato da Bebo Piras, invece, punta a rilanciarsi in chiave playoff. Impegno casalingo, dopo l’1-1 contro l’Atletico Cagliari, per la Tharros contro il Pirri (calcio d’inizio alle 16). Al Comunale di Oristano, i biancorossi puntano ai 3 punti per mantenersi nella parte alta della classifica, mentre gli ospiti sono alla ricerca di un risultato positivo per uscire dalla zona playout. Impegno esterno, infine, per la Freccia Parte Montis. La compagine allenata da Giancarlo Boi sarà di scena a Uta, alle 18, contro una squadra attualmente salva. Per i mogoresi sarà fondamentale fare punti per cercare di agganciare la zona playout, attualmente distante 3 punti.

Nel girone B, il Ghilarza punta a confermare le ultime buone prestazione conquistando punti preziosi in chiave salvezza. La formazione guidata da Simone Deliperi, alle 15, ospita il Campanedda, formazione di centro classifica. Impegno in trasferta, invece, sempre alle 15, per il Bosa sull’ostico campo del Thiesi, collettivo in corsa per i playoff.

