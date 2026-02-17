C'è comunque la Sardegna e c'è comunque una Dinamo che nel fine settimana disputa la Coppa Italia: è la Dinamo Lab di basket in carrozzina. La Final Four si svolgerà questo fine settimana al Palazzetto "Mura" di Porto Torres, formazione che detiene il trofeo ma non è riuscita a qualificarsi.

La squadra sassarese affronterà l'Amicacci Giulianova sabato alle 18.30. Ghione e compagni hanno battuto in campionato gli abruzzesi sia all'andata (67-59) sia al ritorno (59-55). La prima semifinale (ore 16) vedrà invece in campo la Briantea84 Cantù e il Santo Stefano.

Le due vincenti si contenderanno la Coppa Italia domenica alle 10.30. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Rai Sport.

