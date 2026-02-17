Nel girone B di Prima categoria regionale c'è una partita che proprio non s'ha da fare: è Atletico di Masainas contro i carlofortini della Verde Isola: poco più di un mese fa era stata rinviata per il maltempo che si era abbattuto anche nel Sulcis Iglesiente con il ciclone Harry. Logica conseguenza. Poi però la gara era stata riprogrammata per domenica 15 febbraio ma la sera prima un altro nubifragio ha picchiato duro sul Sulcis costringendo la Federazione italiana gioco calcio a non far disputare il recupero in seguito a un'ordinanza del Comune di Masainas. A quel punto è parsa utile la prima data del 18 febbraio ma niente da fare nemmeno in questa occasione. Pertanto comincia a farsi largo l'ipotesi che la gara di cartello di campionato si possa disputare mercoledì 25 febbraio. Gara di cartello non fosse altro perchè il Masainas di Fabio Tinti è primo in classifica e la Verde Isola di Alberto Melis dopo un inizio molto problematico ha invece cominciato a risalire la china e si trova adesso a ridosso delle prime della classe.

