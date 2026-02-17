Alghero, il ritorno in campo vale un altro passo verso il sognoRecupero della terza giornata: la capolista difende l’imbattibilità, bagarre aperta tra playoff e salvezza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il campionato riparte (domani) dal recupero della terza giornata di ritorno e tutti gli occhi sono puntati sull’Alghero, capolista incontrastata con 65 punti in 23 gare, ancora imbattuta (21 vittorie e 2 pareggi). I giallorossi ospitano (ore 15) la Macomerese, formazione solida e ottava a quota 36, capace di segnare 52 reti: sulla carta il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa, ma la Macomerese rappresenta un test tutt’altro che banale.
Alle spalle della capolista insegue il Bonorva (53 punti, con un punto di penalizzazione), atteso (15) dalla trasferta sul campo del San Giorgio Perfugas. I perfughesi navigano a metà classifica e vogliono continuità, ma il Bonorva non può permettersi rallentamenti nella rincorsa.
Interessante anche la sfida tra Tuttavista Galtelli e Ozierese 1926 (ore): gli ospiti, terzi a 46 punti, puntano a consolidare la zona playoff contro l’ultima della classe, ancora ferma a 7 punti.
Sfida d’alta classifica alle 16 tra Usinese (42 punti) e Luogosanto (37). È uno scontro diretto che può ridisegnare la griglia playoff.
Trasferta impegnativa per l’Arzachena (38 punti) sul campo del Li Punti Calcio, squadra in crescita e a caccia di punti pesanti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.
Da seguire anche Stintino – Coghinas: gli ospiti, quinti con 38 punti ma con una gara in meno, possono rilanciarsi in chiave playoff, mentre lo Stintino ha bisogno di continuità per blindare la salvezza.
Scontro importante nelle zone basse tra Atletico Bono e Castelsardo: i padroni di casa cercano punti vitali per alimentare le residue speranze di rimonta, mentre il Castelsardo vuole mantenere un margine di sicurezza.
Gara delicata anche per il Ghilarza, terzultimo, che ospita il Campanedda: tre punti che possono pesare come un macigno nella corsa playout.
Chiude il programma Thiesi – Bosa, con i padroni di casa a caccia di continuità e il Bosa chiamato a reagire per non essere risucchiato definitivamente nella zona calda.