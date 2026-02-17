Le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, Barbara (1148 al mondo e accreditata della seconda testa di serie) ha approfittato del bye all'esordio, per poi superare con un doppio 7-5 la giapponese Yuka Matsumoto. Oggi, affronterà per un posto nel main draw la wild card russa Zlata Chukhas.

Bye al primo turno anche per Marcella (Wta e 5 del tabellone cadetto), che ha poi regolato 6-2, 6-1 la giapponese Kurumi Tamura. Ultimo ostacolo prima del tabellone principale, l'egiziana Joody Elkady (1454 al mondo e 12esima testa di serie).

Le Dessolis sono la coppia numero 4 del tabellone di doppio, dove esordiranno contro l'elvetica Josephine Kunz e la coreana Eunji Lee.

