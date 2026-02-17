tennis
17 febbraio 2026 alle 15:49
Nuova Delhi, Lorenzo Carboni sconfitto nelle qualificazioniL'algherese ha perso nel primo turno dell'Atp Challenger 75
Si ferma al primo turno l'avventura di Lorenzo Carboni (443 della classifica mondiale e 5 del tabellone cadetto) nelle qualificazioni dell'Atp Challenger 75 di Nuova Delhi (montepremi 107mila dollari).
Sul cemento indiano, il tennista algherese è stato sconfitto 4-6, 6-2, 6-3 dal “padrone di casa” Manish Sureshkumar (890 Atp).
