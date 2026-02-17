Promozione Girone A: il recupero della terza giornata di ritornoEcco tutte le sfide in programma domani
Il campionato di Promozione Girone A entra nella fase decisiva con il recupero della terza giornata di ritorno, in programma domani. In vetta è bagarre totale: Guspini Calcio guida con 53 punti, ma alle sue spalle Terralba Francesco Bellu e Villacidrese Calcio inseguono a quota 52, pronte ad approfittare di ogni passo falso.
Intanto il recupero ha già regalato un risultato pesante: l’Ovodda ha superato 2-1 l’Arborea.
Alle 15, riflettori puntati al comunale Bellavista di Sinnai su Atletico Cagliari-Villacidrese.I padroni di casa, sesti con 33 punti, vogliono inserirsi nella zona playoff, mentre la Villacidrese non può permettersi passi falsi nella rincorsa al primo posto.
Impegno casalingo anche per il Castiadas, quarto a 48 punti, che ospita il Tonara. Sulla carta è una gara favorevole ai sarrabesi, ma il Tonara ha bisogno di punti pesanti per allontanarsi dalle zone pericolose.
Al campo Santa Lucia di San Gavino Monreale, la capolista Guspini riceve il Cannonau Jerzu: occasione ghiotta per consolidare il primato, ma guai a sottovalutare un avversario in piena lotta per evitare i playout.
Delicatissima anche Terralba – Samugheo: i terralbesi sognano il sorpasso in vetta, mentre il Samugheo cerca punti per restare fuori dalla zona calda.
Alle 16 la Baunese affronta il Vecchio Borgo Sant’Elia: ospiti quinti e in piena corsa playoff, padroni di casa terzultimi e chiamati a reagire.
Alla stessa ora (16) sfida interessante tra Tharros e Pirri, con i biancorossi che vogliono consolidare la posizione di metà classifica e il Pirri a caccia di punti per evitare rischi.
Alle 16:30 il Cus Cagliari riceve il Selargius in un match che può dire molto in chiave tranquillità.
Chiude il programma alle 18 Uta – Freccia Parte Montis, scontro diretto in zona bassa: in palio punti pesantissimi per la permanenza in categoria.