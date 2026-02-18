Una reazione da grande squadra. La Cos, reduce da tre sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare in zona playout, domenica ha ritrovato il suo tradizionale orgoglio, giocando e vincendo una grande sul campo dell'Anzio che nell'ultimo mese aveva rilanciato le sue quotazioni portandosi anche fuori dai playout.

La Cos non solo è stata capace di vincere nel Lazio, ma ha anche superato nuovamente l'avversario i classifica, ricacciandolo in zona playot, dalla quale è invece uscita la squadra sarda. Ora la Cos è a 32 punti, ma in una classifica cortissima: a tre punti dai playoff e a soli due dai playout. Ciò significa che bisogna fare ancora tanti punti ancora per raggiungere l'obiettivo minimo, la salvezza. Domenica la Cos ha giocato come detto, alla grande, dimostrandosi sqadra di grande spessore tecnico, con tanti giovani ma anche con uomini di talento e di grande esperienza: gente come Demontis, Demarcus, Feola (ha giocato anche in Serie B), sanno fare la differenza. Domenica la squadra di Francesco Loi che di campionati di D ne ha fatto tanti, è attesa da un impegno casalingo difficilissimo: a Tertenia arriva il Trastevere Roma, seconda della classe.

L'attesa è grande con la squadra decisa a fare il suo meglio anche contro il pronostico, non sicuramente dalla sua parte. Ma non impossibile da superare. E intanto la squadra prepara la gara sotto la guida di Francesco Loi, del suo vice Nicola Ruggeri e dell'intero staff tecnico. Il campionato è arrivato al suo momento più importante.

