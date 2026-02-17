La Rappresentativa Sardegna femminile chiude al sesto posto l’edizione 2026 di “Lazio in Pink”, il torneo giovanile riservato alle nate nel 2011 organizzato dalla Fip Lazio e disputato sui parquet di Scauri e Minturno. Nella finale per il quinto posto la selezione isolana si è arresa al Piemonte con il punteggio di 49-35, mentre il titolo è andato al Veneto, vincitore in finale sulla Toscana per 57-51.

La squadra sarda, guidata in panchina da Manuela Monticelli e Francesca Amadasi con la preparazione atletica affidata a Sara Puddu, aveva iniziato il torneo con una vittoria contro la Campania. Più combattuta la seconda sfida, persa nel finale contro la Toscana (80-71) al termine di una gara rimasta in equilibrio a lungo. Nel terzo incontro del girone B è arrivata poi la sconfitta contro l’Emilia-Romagna (67-52), maturata anche per la maggiore profondità delle avversarie.

A livello individuale si è messa in evidenza Eleonora D’Alò, atleta del Basket 90 Sassari, che ha chiuso il torneo al primo posto nella classifica marcatrici con 77 punti realizzati in quattro partite, a una media superiore ai 19 punti per gara.

© Riproduzione riservata