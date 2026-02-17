Sesto posto per la Sardegna al torneo "Lazio in Pink"In evidenza Eleonora D’Alò, atleta del Basket 90 Sassari
La Rappresentativa Sardegna femminile chiude al sesto posto l’edizione 2026 di “Lazio in Pink”, il torneo giovanile riservato alle nate nel 2011 organizzato dalla Fip Lazio e disputato sui parquet di Scauri e Minturno. Nella finale per il quinto posto la selezione isolana si è arresa al Piemonte con il punteggio di 49-35, mentre il titolo è andato al Veneto, vincitore in finale sulla Toscana per 57-51.
La squadra sarda, guidata in panchina da Manuela Monticelli e Francesca Amadasi con la preparazione atletica affidata a Sara Puddu, aveva iniziato il torneo con una vittoria contro la Campania. Più combattuta la seconda sfida, persa nel finale contro la Toscana (80-71) al termine di una gara rimasta in equilibrio a lungo. Nel terzo incontro del girone B è arrivata poi la sconfitta contro l’Emilia-Romagna (67-52), maturata anche per la maggiore profondità delle avversarie.
A livello individuale si è messa in evidenza Eleonora D’Alò, atleta del Basket 90 Sassari, che ha chiuso il torneo al primo posto nella classifica marcatrici con 77 punti realizzati in quattro partite, a una media superiore ai 19 punti per gara.