Due nuovi punti vendita dei giornali in provincia di Cagliari, a Decimomannu e a Sinnai. Altrettante tabaccherie, quella di Edoardo Cadau in Corso Umberto 95 a Decimomannu e quella di Eugenio Manca in via Trieste a Sinnai hanno deciso di offrire ai loro clienti la possibilità di acquistare ogni mattina una copia de l’Unione Sarda.

«Si tratta di un servizio aggiuntivo per i nostri clienti – spiega Manca – di recente ci siamo trasferiti, prima avevano l’attività in pieno centro storico, adesso abbiamo scelto una delle strade principali di Sinnai dove sono presenti numerose attività commerciali. In tanti ci chiedevano se fossero in vendita i quotidiani, siamo soddisfatti di poter offrire questa nuova possibilità ai sinnaesi o ai clienti di passaggio, che va ad aggiungersi a tutta una serie di servizi già garantiti negli ultimi anni dalle tabaccherie».

Perché le tabaccherie negli anni sono cresciute, non si tratta più di rivendite di sigarette, ma i cittadini possono pagare bollette, acquistare bolli ed effettuare ricariche telefoniche in tempo reale. E adesso sia nella rivendita di Corso Umberto a Decimomannu sia in via Trieste a Sinnai sarà possibile anche acquistare ogni giorno una copia de L’Unione Sarda.

(Unioneonline)

