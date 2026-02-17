Una settimana magica con tre gare, tre vittorie, nove gol segnati, tre subiti e terzo posto in classifica in solitudine dietro la capolista Scafatese e la Trastevere. E con 40 punti in classifica. Roba da non crederci per una neo promossa alla prima stagione della sua storia in Serie D e un allenatore, Marcello Angheleddu, che la Serie D l'ha vissuta da calciatore, ma mai da allenatore.

Nella sua fresca avventura dalla panchina, Angheleddu ha portato il Monastir dalla Promozione alla Serie D. E ora al terzo posto del girone G della Quarta serie nazionale in piena zona playoff. Le ultime tre vittorie, il Monastir le ha centrate con la Cos, il Valmontone e domenica scorsa col Latte Dolce. La squadra non ha risentito neppure della gara infrasettimanale col Valmontone vincendo la gara con Latte Dolce in pieno recupero con gol di Aloia. Un attaccante che con i suoi 15 gol finora centrati, sta vincendo una stagione magica, al pari della sua squadra. Un attaccante puro con grande esperienza alle spalle già nel mirino di diverso società. Marcello Angheleddu vede la classifica con soddisfazione: «Stiamo facendo molto bene in un campionato difficile come questo. Il terzo posto è bello e inaspettato Nessuno a inizio stagione avrebbe potuto scommettere su questo risultato. Dobbiamo continuare così, il campionato è ancora lungo. Domenica saremo sul campo del Lodigiani ad affrontare una squadra molto forte e guidata da un grande allenatore come Mariotti».

