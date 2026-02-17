Vietato arrendersi. L’Iglesias è pronta a giocarsi tutto nella gara di ritorno della fase nazionale di Coppa Italia nazionale Dilettanti. Dopo la sconfitta per 1-2 incassata al Monteponi la scorsa settimana, i rossoblù volano nella Capitale per tentare l’impresa contro la Boreale.

L’appuntamento è fissato per domani alle 14:30 al Centro Sportivo Don Orione di Roma (Boreale Stadium, via della Camilluccia 120). Servirà una prova di carattere per ribaltare il risultato dell’andata e conquistare il pass per i quarti di finale della competizione nazionale.

La sfida arriva in un momento complicato per gli iglesienti. I numeri del 2026 parlano di zero reti segnate e di un solo punto raccolto in sei gare di ritorno in campionato. L’ultimo ko, maturato a Gavoi, ha lasciato scorie pesanti in un ambiente che ora cerca una reazione immediata.

Alla vigilia della trasferta romana è arrivata anche la svolta tecnica: il club ha ufficializzato la separazione con l’allenatore Giampaolo Murru, che ha lasciato l’incarico insieme al vice Maurizio Quaglieri. Una decisione maturata dopo gli ultimi risultati negativi, per dare una scossa all’ambiente in vista dei prossimi impegni.

La dirigenza è al lavoro per individuare il nuovo tecnico: tra i profili valutati ci sarebbe quello di Andrea Cocco, ex attaccante professionista, reduce dall’esperienza al Monastir e fresco di qualifica UEFA A ottenuta a Coverciano.

