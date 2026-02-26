Girone B, l’Alghero in trasferta a Li Punti nella nona di ritornoCapolista attesa da un turno delicato, scontri diretti anche in zona playoff e salvezza
Domenica alle 15 si gioca la nona giornata di ritorno del campionato di Promozione Girone B. Riflettori puntati sull’Alghero, impegnato sul campo del Li Punti. Una sfida che, sulla carta, vede favorita la formazione giallorossa, ma che nasconde più di un’insidia contro un avversario bisognoso di punti.
Alle spalle della capolista, il Bonorva sarà di scena sul terreno del Campanedda in una gara che mette in palio punti pesanti per obiettivi differenti. I sassaresi cercano continuità, mentre gli ospiti vogliono consolidare la seconda piazza.
Trasferta impegnativa anche per l’Ozierese, attesa dal confronto con il Castelsardo. I gialloverdi devono difendere la seconda posizione, i castellanesi evitare di essere risucchiati in zona playout.
Grande interesse anche per lo scontro tra Usinese e Coghinas, confronto diretto tra formazioni che ambiscono a un posto di rilievo nel finale di campionato.
Non meno significativa la sfida tra Luogosanto e Arzachena, due realtà solide che puntano a chiudere la stagione con un risultato prestigioso.
Nella parte bassa della classifica si accendono i riflettori su gare dal peso specifico elevato. L’Atletico Bono ospita la Macomerese con l’obiettivo di rilanciarsi, mentre il confronto tra Ghilarza e Bosa mette in palio punti che valgono doppio in chiave salvezza.
Completano il programma San Giorgio Perfugas–Tuttavista e Stintino–Thiesi, altre due sfide che promettono equilibrio e intensità.