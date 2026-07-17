A poche ore dall'annuncio dell'ormai ex presidente del Cacip Barbara Porru, l'Assemblea del Consorzio industriale provinciale di Cagliari ha eletto alla guida dell'ente il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau. Garau succede a Porru, che aveva comunicato la propria decisione con una lettera inviata al Consiglio di amministrazione, alla presidenza della Regione e all'assessorato dell'Industria, anticipando di fatto la richiesta di sfiducia avanzata da tre sindaci componenti del Cda.

«Accolgo questa fiducia con grande emozione e con un profondo senso di responsabilità», ha dichiarato il neo presidente. «Non considero questa nomina un traguardo personale, ma un riconoscimento che appartiene a tutta la città di Capoterra». Garau ha sottolineato come, per la prima volta, il Comune sia chiamato a guidare una realtà strategica per lo sviluppo economico del territorio. Non sono mancati però anche i ringraziamenti a Barbara Porru «per il lavoro svolto e l'impegno profuso in questi anni».

Per Garau le priorità ora sono chiare: rilanciare il Consorzio, rafforzare il dialogo con i Comuni, con i consorziati e con il mondo delle imprese, favorendo il confronto e scelte condivise. «Da oggi non esistono appartenenze politiche o divisioni: esiste un unico obiettivo, lavorare insieme per il futuro del Cacip», ha affermato. «Inizia un nuovo percorso», ha concluso Garau. «Lo affronterò con umiltà, determinazione e con il massimo impegno, al servizio del territorio e di tutti coloro che nel Cacip credono e investono ogni giorno».

(Unioneonline/v.f.)

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