Le seconde in classifica cercheranno di superarsi e potrebbe trarne vantaggio l'atletico di Masainas che sulla carta avrà un turno morbido. L'imminente nuova giornata di campionato nel girone B della Prima categoria potrebbe volgersi di colpo a favore della capolista Masainas che guida con una partita in più a 43 punti il torneo. Domenica riceverà in casa il Sadali, mentre gli occhi saranno puntati sullo scontro diretto fra le seconde in classifica, a 37 punti, Isili e Arbus. E alla finestra ci sarà pure l'Antiochense che disputerà in casa la gara contro il Gonnosfanadiga. L'unica formazione costretta a interrompere la sua marcia, che da settimana equivale solo a una raffica di vittorie e pareggi, è la Verde Isola di Carloforte: un turno di riposo perché avrebbe dovuto affrontare il Santadi che però mesi fa si è ritirato dal torneo. Da non sottovalutare infine il derby fra Villamassargia (in cerca di punti sicurezza) e il Perdaxius che è a ridosso delle grandi.

