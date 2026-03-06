Sanità, la Cgil sarda proclama lo stato d’agitazione: «Situazione drammatica»Il segretario Durante: «La giunta Todde ha disatteso gli impegni, urgente un cambio di passo»
La Cgil sarda proclama lo stato d’agitazione regionale per la crisi della sanità nell’Isola. «Serve urgentemente un cambio di passo, per i lavoratori del settore e per i cittadini, che non vedono più riconosciuto il loro diritto alla salute».
Il sindacato, con le strutture territoriali e di categoria, riunito oggi a Cagliari, ricorda il protocollo firmato il 4 agosto con la Giunta, con una serie di impegni rimasti lettera morta. Dice il segretario generale Fausto Durante: «La situazione è drammatica, il tempo delle attese è finito, oggi passiamo dalle parole alle azioni e avviamo la procedura dello stato d’agitazione dei lavoratori della sanità, e non escludiamo nessuna forma di mobilitazione, più incisiva».
Cristina Cossu