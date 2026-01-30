Il Carbonia Calcio comunica il tesseramento dell’attaccante Lorenzo Basciu. La seconda punta mancina, classe 2004, ritorna al Carbonia Calcio, dopo avervi giocato nella stagione 2023/24 firmando 12 reti. Nell'occasione era stato indicato il miglior giovane del campionato. Nella stagione attuale ha militato tra le fila dell’Atletico Uri da dove è arrivato.

Continua invece la campagna acquisto del Santa Teresa Gallura. La società ha tesserato Luiz Felipe Del Vecchio, centrocampista classe 2000, con doppia nazionalità brasiliana e italiana. Giocatore dinamico con naturale predisposizione da mediano ma capace di interpretare anche ruoli di centrocampo centrale e offensivo, è capace di portare freschezza, tecnica e versatilità in una squadra in forte crescita. Un elemento di grande personalità, pronto a dare il suo contributo in questa stagione ad una società che si muove bene sul mercato e con idee chiare dopo tanti anni di anonimato nei campionati minori.

