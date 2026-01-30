Eccellenza, al Carbonia torna l'attaccante Lorenzo BasciuAl Santa Teresa arriva Felipe Del Vecchio
Il Carbonia Calcio comunica il tesseramento dell’attaccante Lorenzo Basciu. La seconda punta mancina, classe 2004, ritorna al Carbonia Calcio, dopo avervi giocato nella stagione 2023/24 firmando 12 reti. Nell'occasione era stato indicato il miglior giovane del campionato. Nella stagione attuale ha militato tra le fila dell’Atletico Uri da dove è arrivato.
Continua invece la campagna acquisto del Santa Teresa Gallura. La società ha tesserato Luiz Felipe Del Vecchio, centrocampista classe 2000, con doppia nazionalità brasiliana e italiana. Giocatore dinamico con naturale predisposizione da mediano ma capace di interpretare anche ruoli di centrocampo centrale e offensivo, è capace di portare freschezza, tecnica e versatilità in una squadra in forte crescita. Un elemento di grande personalità, pronto a dare il suo contributo in questa stagione ad una società che si muove bene sul mercato e con idee chiare dopo tanti anni di anonimato nei campionati minori.