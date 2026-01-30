Prima gara casalinga del girone di ritorno per la Women Torres di mister Emanuele Riu che domenica alle ore 14.30 ospiterà il Torino allo stadio Peppino Sau di Usini. Bissare il successo dell'andata (3-0 con doppietta di Lopattij e gol di Piras) significherebbe per la squadra sassarese soprassare le granata in classifica.

Non solo allenamenti intensi in settimana. Sotgiu e compagne hanno trascorso una piacevole serata insieme al settore giovanile rossoblù, condividendo una pizza e dedicandosi alle giovani promesse del club.

Il tecnico rossoblù Emanuele Riu presenta la sfida: "La squadra sta bene ed è consapevole dei propri mezzi. Contro il Torino, di fronte al nostro pubblico, vogliamo far valere la nostra identità e il fattore campo. Rispettiamo l’avversario, ma l’obiettivo è chiaro: i tre punti. Questi in casa sono fondamentali e possono darci una spinta importante in classifica. Credo fortemente nella mia squadra perché sanno l'importanza di questa sfida".

