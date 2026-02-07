Al via questo pomeriggio il programma dei due gironi del torneo di Promozione regionale di calcio. Tra oggi e domani scenderanno in campo anche le oristanesi.

Nel girone A, sarà il Samugheo ad aprire le danze, oggi (calcio d’inizio alle 16) contro l’Uta. La compagine di casa arriva all’appuntamento dopo il pareggio sul campo del Castiadas. Le squadre occupano entrambe una posizione di centro classifica (Samugheo a 25 punti, Uta a 24). Giocherà domani, invece, all’orario ufficiale, la capolista Terralba F. Bellu, in trasferta contro l’Atletico Cagliari.

I terralbesi arrivano da sette vittorie di fila e puntano ad ottenere il massimo risultato per continuare la corsa in vetta (attualmente è prima assieme al Guspini, a quota 49 punti). In casa, invece, l’impegno dell’Arborea contro la Cannonau Jerzu. L’undici allenato da Nicola Battolu è reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro l’Ovodda (2-1). Importante sarebbe portare a casa la vittoria in vista della corsa playoff. Gli ospiti, invece, sono alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Sfide esterne, infine, per Tharros e Freccia Parte Montis. Gli oristanesi sono chiamati a riscattare la sconfitta interna contro la Villacidrese (0-2), e rilanciarsi in prospettiva playoff, sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia (anch’essa in piena corsa playoff). I mogoresi, attualmente ultimi in classifica (-4 dalla zona playout e -5 dalla salvezza diretta), giocano a Selargius e puntano, oltre a portare a casa punti importanti per la classifica, al primo successo stagionale in trasferta.

Nel girone B in campo questo pomeriggio Bosa e Ghilarza. I bosani attendono la visita dell’Atletico Bono, penultima in classifica, con l’opportunità di conquistare punti importanti per allontanare la zona calda della graduatoria. I ghilarzesi, invece, che cercano punti per uscire dalle ultime 3 posizioni, andranno a far visita al Coghinas (inizio alle 15.30), formazione impegnata nella lotta per i playoff.

© Riproduzione riservata