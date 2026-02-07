© Riproduzione riservata

Incrocio importante in chiave salvezza per la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato alle 16 ospita al PalaRestivo la Tecnoengineering Moncalieri nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2 femminile. La formazione cagliaritana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta maturata sette giorni fa a Torino, al termine di una gara equilibrata decisa soltanto dopo un tempo supplementare. Un risultato amaro, ma che non ha intaccato la fiducia dello staff tecnico. «Siamo usciti dal campo piuttosto increduli per il risultato, arrivato dopo una prestazione di grande gioco, coraggio e personalità», commenta il tecnico Fabrizio Staico. «È stata una di quelle partite che, nonostante la sconfitta, confermano le qualità tecniche della squadra e la solidità del gruppo. Anche se la classifica oggi ci vede ultimi tra le squadre in zona playoff, sono convinto che possiamo continuare il nostro percorso in modo ancora più incisivo». La Virtus occupa attualmente l’ottavo posto con 12 punti, mentre Moncalieri segue a quota 10, reduce dalla sconfitta interna contro Selargius (54-61). I numeri stagionali delineano una sfida equilibrata: le due squadre presentano dati difensivi simili, mentre sotto canestro Cagliari può contare su una maggiore presenza a rimbalzo, con 634 palloni catturati complessivamente contro i 583 delle piemontesi. Migliore anche la percentuale ai tiri liberi per le cagliaritane (73% contro il 62% delle avversarie). Tra le principali protagoniste della formazione ospite figurano Marta Pellegrini, miglior realizzatrice della squadra, la giovane Esosa Obaseki, già molto efficace a rimbalzo, e l’ala Claudia Colli.