Il torneo
06 febbraio 2026 alle 19:26
Tennis, Barbara e Marcella Dessolis eliminate nei quartiLe portacolori del Tc Cagliari sconfitte nel doppio dell'Itf15 di Sharm El Sheikh
Si ferma nei quarti di finale il cammino di Barbara e Marcella Dessolis nel torneo di doppio dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.
Sul cemento egiziano, le due portacolori del Tc Cagliari sono state sconfitte 6-2, 6-3 dalle giapponesi Sae Noguchi e Shiho Tsujioka.
