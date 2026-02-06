Si ferma nei quarti di finale il cammino di Barbara e Marcella Dessolis nel torneo di doppio dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, le due portacolori del Tc Cagliari sono state sconfitte 6-2, 6-3 dalle giapponesi Sae Noguchi e Shiho Tsujioka.

© Riproduzione riservata