Le perturbazioni non si allontanano dalla Sardegna, ancora alle prese con il maltempo.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it sia nella giornata di sabato che in quella di domenica l’Isola sarà infatti ancora interessata da piogge e temporali.

«Siamo di fronte a una paralisi barica», spiega il meteorologo Lorenzo Tedici. «La Porta Atlantica è spalancata e invia perturbazioni in serie che scaricano la loro energia sempre sulle regioni esposte a Ovest/Sud-Ovest. È una situazione di monotonia meteo pericolosa, perché non permette ai terreni di asciugarsi».

Una tendenza confermata anche dalle previsioni Arpas per l’inizio della prossima settimana: nell’Isola «le giornate lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con isolate e deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio» con «mari molto mossi quelli occidentali e mossi altrove, in attenuazione nella giornata di martedì».

