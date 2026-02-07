Stavolta l’Amsicora non è l’outsider ma la squadra da battere. A Bologna si assegna lo scudetto indoor femminile e la squadra cagliaritana arriva con i gradi di campione d’Italia in carica. E per lanciare un segnale alle contendenti ha concluso al primo posto le dieci partite dei cinque concentramenti.

Al PalaRecord si giocano le partite della Final Four, oggi le semifinali, domani la finale. La prima partita è Lorenzoni-Cus Torino, segue Amsicora-HC Riva del Garda. Le ragazze allenate da Roberto Carta hanno battuto due volte la formazione trentina, 3-2 nel terzo concentramento di Castello d’Agogna, e 6-2 a Brà, risultato che è valso il primo posto all’Amsicora e il quarto all’HC Riva. Nonostante le due vittorie, il coach Carta ha evidenziato la qualità del gioco e la freschezza atletica delle avversarie di stasera. Nell’Amsicora è in fase di recupero dopo un infortunio Ludmila Valenti, l’attaccante di maggior peso, sarà invece assente Candela Carosso.

Le finali scudetto non saranno l’ultimo impegno della stagione. Dal 20 febbraio l’Amsicora disputerà in Francia, a Lambersart, l’Eurohockey Indoor Club Trophy.

