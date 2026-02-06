Lo stadio comunale Luigi Lacu è pronto ad accogliere la sfida tra Arzachena e Usinese. Data l’indisponibilità del Biagio Pirina per lavori di manutenzione, per la gara casalinga della 6ª giornata di ritorno del campionato di Promozione i biancoverdi hanno trovato ospitalità a Luogosanto, dove domani, con fischio d’inizio alle 15, affronteranno la quarta forza del girone B.

«Sarà una partita molto difficile, contro una squadra molto forte, con una classifica importante, ma ci stiamo preparando per fare una buona gara e allungare la serie positiva», spiega il tecnico dell’Arzachena Mauro Ottaviani. «Peccato per il pareggio di sabato: potevamo chiudere la partita nel primo tempo - aggiunge poi il tecnico dell’Arzachena sull’1-1 col San Giorgio Perfugas, quinto risultato utile consecutivo -. Quando non metti al sicuro il risultato quando ne hai l’occasione rischi di perdere punti per strada. Probabilmente abbiamo pagato anche il calo fisico: con tre partite in 10 giorni un po’ di stanchezza nel secondo tempo ci stava», aggiunge l’allenatore degli smeraldini, che arrivano all’appuntamento al completo.

«Per domani dovremmo avere a disposizione anche il capitano Danilo Bonacquisti», sottolinea Ottaviani prima di concludere: «Ci aspetta un mese intenso: col recupero col Li Punti faremo più partite, per cui dovremo essere molto bravi a gestire le forze, fisiche e mentali, oltreché raggiungere prima possibile la quota salvezza, stimata intorno ai 38 punti».

Arzachena-Usinese sarà diretta dall’arbitro Simone Fonnesu di Sassari assistito da Giuseppe Leonardo Serra e Davide Camassa della sezione di Olbia.

