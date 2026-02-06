Enrico Longu, atleta portotorrese dell’Aquatic Team Freedom, sala sul secondo gradino del podio per aver conquistato l’argento ai Criteria Giovanili Lifesaving Primaverili, in programma a Riccione. Longu, classe 2012, allenato da Enrico Cargiaghe, ha ottenuto il secondo posto nei 200 metri ostacoli con il tempo di 2’17.43. I Criteria, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto, rappresentano il più importante appuntamento nazionale in vasca corta per le categorie giovanili del salvamento acquatico (esordienti, ragazzi, juniores e cadetti). Un risultato che premia il talento, l’impegno e la determinazione del giovane sportivo, il lavoro quotidiano dell’allenatore e la qualità del percorso sportivo portato avanti dall’Aquatic Team Freedom, realtà che continua a distinguersi a livello nazionale. Con questo nuovo prestigioso piazzamento, prosegue anche nel 2026 la striscia di grandi risultati nazionali degli atleti turritani, confermando Porto Torres come fucina di giovani eccellenze sportive. Il sindaco Massimo Mulas e l’assessora Gavina Muzzetto hanno espresso a Enrico Longu, al suo allenatore e a tutta la società i complimenti e l’augurio di nuovi successi e traguardi sempre più importanti.

