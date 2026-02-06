Carloforte. La Verde Isola di Carloforte si prepara a un doppio recupero di gare non disputate o sospese per vicende culminate anche con procedimenti disciplinari. La prima gara da recuperare l'11 di febbraio sarà Isili- Verde Isola, la partita che lo scorso fine di novembre si era interrotta a pochi minuti dalla fine per una serie di disordini scoppiati sul terreno di gioco e che ha condotto la giustizia sportiva prima a comminare un punto di penalizzazione alla Verde Isola poi a revocarlo assieme alla multa. Se ripartirà dal minuto 85 sul risultato di 3 a 0 per l'Isili. Squadre in campo per pochi minuti a partire dalle ore 16. Realistica ritenere che con il risultato già abbondantemente compromesso i carlofortini mandino in campo una formazione striminzita e rimaneggiata. Il secondo recupero della Verde Isola coinvolge però anche la vetta della classifica perché si terrà il 15 di febbraio a Masainas contro la prima della classe l'Atletico di Masainas che domina il campionato di prima categoria del girone B. La gara di due settimane fa non era stata disputata perché un nubifragio aveva reso impraticabile il terreno di gioco di Masainas. Si ritorna in campo il 15 di febbraio con fischio d'inizio alle 15.

